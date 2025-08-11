L’Inter punta Koni De Winter. Il belga classe 2002, quadriennale firmato a Genoa nell’estate 2024, è l’uomo derby dell’estate 2025. Conteso anche dai cugini del Milan, i due club provano a portare il giocatore nel proprio team. Una stracittadina, a dire il vero, che potrebbe avere una durata ben inferiore ai novanta minuti, che vede i rossoneri in vantaggio.

Inter, il Milan potrebbe fare sfumare De Winter

Il Milan, con Thiaw vicino al Newcastle, ha messo la freccia nelle scorse ore, avvicinandosi pericolosamente al traguardo rispetto ai nerazzurri che hanno inserito in lista il giocatore da più tempo. Quello di De Winter è un profilo già noto ad Allegri visto che è stato proprio lui a farlo esordire con la maglia Juve nella stagione 2021-2022 in occasione della sfida di Champions League contro il Chelsea.

De Winter è dunque un giocatore che Allegri conosce bene e ha già allenato, ha chiesto espressamente il giocatore alla società e Tare si sta muovendo nelle ultime ore, facendo diventare il belga la priorità del mercato rossonero. Le cifre dell’operazione sono alte, sicuramente più basse rispetto a Comuzzo e Leoni. I costi dovrebbero aggirarsi sui 20 milioni di euro (5 dei quali destinati alla Juventus). Il Milan ha deciso di intraprendere la stessa via dei nerazzurri, cercando prima l’intesa con De Winter che gradirebbe anche la destinazione Appiano Gentile.