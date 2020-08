L’Inter riparte da Allegri, il dopo Conte è già deciso

Conte lascia, all’Inter arriva Allegri

Dal possibile trofeo ai titoli di coda, il matrimonio Conte-Inter ormai è alla fine. Le parole post Siviglia-Inter sono solo la conferma di ciò che più di qualcuno ipotizzava, la fine del rapporto tra il tecnico salentino e i nerazzurri. L’Inter ha già scelto il successore, è Massimiliano Allegri. Il tecnico si sarebbe già incontrato con l’ad Beppe Marotta, pronto l’accordo per l’approdo in nerazzurro. Prima tappa l’incontro tra il patron Zhang e l’attuale tecnico Conte, le possibilità di un accordo per proseguire il cammino insieme sono praticamente minime, il futuro si chiama Allegri. Dimissioni, esonero o risoluzione consensuale? Questo a quanto pare è ciò che andrà deciso, da escludere il proseguimento del binomio Conte-Inter. Un amore solo assaporato ma mai sbocciato, tra conferenze stampa al vetriolo e accuse alla società mai troppo velate. Allegri per tornare a vincere, questa la scelta dell’Inter. Quale futuro per Conte?