Inter, altro infortunio per Inzaghi nel pre-campionato | Si ferma anche De Vrij

Gli infortuni e le prestazioni non del tutto positive in questo pre-campionato iniziano a creare preoccupazione in casa Inter. Dopo gli stop forzati di Arnautovic, Zielinski e Taremi, che hanno acceso un campanello d’allarme anche sul mercato, è arrivato l’infortunio anche per De Vrij durante l’amichevole contro l’Al-Ittihad. Salgono dunque a quattro gli infortuni muscolari in circa un mese di preparazione. Inter, allarme infortuni nella pre-season | De Vrij accende un campanello d’allarme

La preoccupazione riguarda la quantità di impegni ancora più alta che porrà la nuova stagione, con il Mondiale del Club che si presenterà in coda. Sarà dunque necessario per l’Inter rimediare a queste problematiche fisiche, o con un supplemento di preparazione o con ulteriori acquisti che vadano ad allargare la rosa. Tant’è, nel frattempo si attendono oggi novità sul ko di De Vrij e si valuteranno di giorno in giorno le condizioni degli altri infortunati.