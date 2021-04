Inter, arriva il Verona

Nella corsa verso lo scudetto, l’Inter ha frenato un po’ nelle ultime due gare, ottenendo soltanto due pareggi consecutivi fuori casa contro Napoli e Spezia. Nel prossimo match l’Inter ospiterà il Verona. Per lo scudetto mancano soltanto 8 punti, si inizia contro il Verona domani a San Siro. Antonio Conte oggi ha presentato la gara di domani, domenica 25 aprile, contro gli emiliani in conferenza stampa.

Inter, Conte: “Non penso al futuro”

Antonio Conte ha spiegato un po’ l’andamento delle ultime gare: “I ragazzi sanno che manca l’ultimo step, nelle ultime due gare abbiamo raccolto meno di quanto seminato. Dobbiamo pensare a vincere, non dobbiamo fare tabelle”. Arriva una domanda un po’ scomoda per Conte, il quale risponde “No comment” alla domanda del sostegno di Zhang, continua: “Non ho piacere a rispondere”.

Conte sulla possibilità di vincere lo scudetto: “Finché qualcosa non ce l’ho in mano e non lo acquisisco non ne parlo. Per ora non abbiamo conquistato niente, siamo sulla buona strada. Sarebbe stupido da parte mia parlare di qualcosa che non ho. Quando una cosa sarà acquisita ne parlerò volentieri. Se ce lo meritiamo arriverà e risponderò a tutte le domande che volete, non sono uno che si nasconde”. Sulla gara contro il Verona, non semplice, Conte dichiara: “Sicuramente ci aspetta una gara dura, una gara tosta, contro una squadra che sta facendo benissimo in campionato. E’ incappata in un po’ di risultati negativi, ma ho viste le partite e non meritava di perderle. Juric è una fortuna per i club, sta facendo un grandissimo lavoro, sia l’anno scorso che quest’anno. E’ sotto gli occhi di tutto quello che stanno facendo il Verona e Juric”.