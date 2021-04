Serie A, cambio allenatori in arrivo

La Serie A al termine di questa stagione vedrà diversi cambiamenti sulle panchine. Con alcune ancora in dubbio, come la Juventus, le società che diranno addio ai propri tecnici sono Napoli e Roma.

Serie A, novità per Napoli e Roma

A Napoli è finita l’era di Gattuso, trainata avanti per un’altra stagione, così come a Roma per Fonseca. De Laurentiis, per il dopo Gattuso, vorrebbe un allenatore di nome, qualcuno che sia in grado di fare la differenza. Il sogno è Allegri ma l’ex allenatore bianconero è proiettato più verso un ritorno a Torino, in caso di addio a Pirlo. Anche la Roma piace l’ex allenatore bianconero ma, considerando i dubbi, ha pensato di puntare dritto su Sarri. Il patron dei partenopei ha pensato a Luciano Spalletti. Mentre a Giuntoli avrebbe intenzione di scommettere su Dionisi, attuale tecnico dell’Empoli, il presidente vuole puntare su un allenatore di grande esperienza.

Rino Gattuso si guarda intorno, sembra essere sempre più vicino alla Fiorentina. Le voci girano già da tempo e sono sempre più insistenti. L’unico dubbio poteva essere per l’arrivo di De Zerbi che lascerà Sassuolo a fine stagione, ma sembra essere a un passo dallo Shakthar Donetsk. Il Sassuolo, sempre legato alla scia di scelta verso giocatori e allenatori giovani, sta puntando a Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia è la vera rivelazione di questa stagione, grandi dimostrazione di talento sulla panchina ligure.