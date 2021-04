Zhang torna in Italia e porta all'Inter 250 milioni di finanziamento Il presidente atteso tra giovedì e venerdì. Gli statunitensi Bain Capital e Oaktree in corsa e pronti a garantire il finanziamento.

Inter, Zhang e i nuovi soci

Steven Zhang dopo qualche mese di assenza, torna dall’Inter. Il suo rientro è atteso tra giovedì e venerdì prossimo in Italia. Zhang con sé porterà due fondi statunitensi pronti a garantire alla società nerazzurra un finanziamento da 250 milioni di euro.

Inter, Suning in maggioranza

Zhang ha contrattato con Bain Capital LP, società di investimento con sede a Boston, che secondo il ‘Sole 24 ore’ sarebbe in pole per entrare in società. Poi c’è Oaktree Capital Management di Los Angeles, già presente nel nostro paese in diverse attività.Le due società potrebbero essere solo finanziatori o entrare come soci di minoranza, con l’uscita di scena di Lion Rock (valore 166 milioni), che detiene il 31% e sarà liquidato, mentre Suning continuerà a mantenere la maggioranza del club nerazzurro.

Zhang subito operativo, già in agenda tanti appuntamenti previsti, sia tra questioni societarie e incontri con Marotta e Conte. Si discuterà con i due principali nerazzurri per progettare la squadra del prossimo anno, pensando a quali rinnovi avviare e, soprattutto quali rinforzi portare a Milano. Zhang attende anche i festeggiamenti per lo scudetto, il presidente sarà presente a San Siro il 9 maggio per la sfida contro la Sampdoria che potrebbe valere il titolo. Per concludere, è stato anche definita la situazione dei ritardi dei pagamenti, a giugno verranno saldati tutti gli arretrati.