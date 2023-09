Inter, Arnautovic rischia due mesi di stop | Le ultime

Si parlava di un brutto infortunio per Marko Arnautovic e così è stato. L’attaccante ex Bologna, uscito anzitempo contro l’Empoli per un problema muscolare ha riportato una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra con il calciatore che rischia di essere lontani dal terreno di gara per 60 giorni, anche se sarà valutato nelle prossime settimane quando sarà fissato il suo recupero magari proprio per il Derby d’Italia contro la Juventus di Allegri.