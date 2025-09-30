Inter, arriva lo Slavia Praga: nel mirino i tre punti e un po’ di turnover

Gli uomini di Cristian Chivu sono chiamati a centrare il bis in Champions League. I tre punti di questa sera sono quasi d’obbligo, visto le gare che attendono i nerazzurri dalla quinta all’ultima giornata della League Phase quando si ritroveranno davanti Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. Il tecnico, considerando il numero di match da affrontare, proverà a schierare una formazione con un leggero turnover.

Chivu dovrebbe inserire tra i pali, Sommer, che rientra dopo il turno di riposo contro il Cagliari. Al centro della difesa, invece, De Vrij farà spazio ad Acerbi, ai lati Bisseck e Bastoni. Nei cinque in avanti, cambiano gli esterni: Luis Henrique e Carlos Augusto dovrebbero lasciar spazio a Dumfries e Dimarco. Sucic potrebbe scendere in campo dal primo minuto al posto di Mkhitaryan. In attacco capitan Lautaro dovrebbe essere affiancato da uno tra Esposito e Bonny.