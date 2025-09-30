Inter, arriva lo Slavia Praga: nel mirino i tre punti e un po’ di turnover

Di
Anna Rosaria Iovino
-
26
inter calcio
FRANCESCO PIO ESPOSITO PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Nerazzurri chiamati alla seconda sfida di Champions League della stagione. La formazione di Cristian Chivu ospiterà alle 21 lo Slavia Praga a San Siro. L’Inter potrebbe aggiungere tre punti importanti alla propria classifica anche in vista di gare più difficili.

Inter, un po’ di turnover e nel mirino i tre punti

Gli uomini di Cristian Chivu sono chiamati a centrare il bis in Champions League. I tre punti di questa sera sono quasi d’obbligo, visto le gare che attendono i nerazzurri dalla quinta all’ultima giornata della League Phase quando si ritroveranno davanti Atletico MadridLiverpoolArsenal Borussia Dortmund. Il tecnico, considerando il numero di match da affrontare, proverà a schierare una formazione con un leggero turnover.

Chivu dovrebbe inserire tra i pali, Sommer, che rientra dopo il turno di riposo contro il Cagliari. Al centro della difesa, invece, De Vrij farà spazio ad Acerbi, ai lati Bisseck Bastoni. Nei cinque in avanti, cambiano gli esterni: Luis Henrique e Carlos Augusto dovrebbero lasciar spazio a Dumfries e Dimarco. Sucic potrebbe scendere in campo dal primo minuto al posto di Mkhitaryan. In attacco capitan Lautaro dovrebbe essere affiancato da uno tra Esposito Bonny.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE