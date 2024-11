Inter-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

Inter-Arsenal, la gara andrà in onda su Prime Video

Vietato fare calcoli. E’ questo quanto detto e spiegato oggi in conferenza stampa da Simone Inzaghi in vista della sfida di domani contro l’Arsenal e aspettando quella contro il Napoli. Pochi i cambi per i nerazzurri, con de Vrij, Frattesi e Taremi che faranno rifiatare un po’ i titolari.

Inter-Arsenal, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro, Taremi.

ARSENAL (4-2-3-1) – Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Jorginho, Merino; Saka, Trossard, Martinelli; Havertz.