Inter, Asllani sempre più vicino all’addio | 3 club di Serie A si muovono per l’ex Empoli

Tra i profili seguiti c’è Kristjan Asllani, regista albanese dell’Inter classe 2002, già indicato in uscita dal club nerazzurro dal direttore sportivo Piero Ausilio nelle scorse settimane. L’ex Empoli, reduce da due stagioni in nerazzurro, rappresenta un’opzione intrigante per la mediana granata, ma la concorrenza non manca.

Sul giocatore si registra infatti l’interesse della Fiorentina, che potrebbe muoversi concretamente qualora venisse ceduto Rolando Mandragora, e del Bologna, che ha già avviato i primi contatti sia con l’Inter sia con l’entourage del calciatore. Proprio i rossoblù hanno osservato Asllani dal vivo questa sera, in occasione dell’amichevole tra Inter e Monza, a conferma di un gradimento concreto.

Il futuro del regista albanese resta dunque aperto, con più club di Serie A pronti a sfidarsi per garantirsi le sue prestazioni nelle ultime settimane di mercato.