Sylvinho si coccola Asllani: “Sta facendo benissimo, siamo orgogliosi di lui”

Il tecnico dell’Albania Sylvinho, con alle spalle un’esperienza sulla panchina dell’Inter al fianco di Mancini, parla del momento di Asllani. Di seguito le parole del ct in ritiro con la Nazionale in vista della sfida tra Albania e Serbia.

Asllani impegnato con l’Inter sabato nella finale tra PSG e Inter, cosa ne pensa? Le parole di Sylvinho ai microfoni IMinter.it: “Asllani rappresenta l’Albania, sta facendo benissimo. Mi piace tantissimo, in Nazionale ha disputato ottime gare, si allena benissimo ed ha grande carattere. Sabato spero avrà la fortuna di giocare la finale e vincere, siamo fieri di Asllani. Da calciatore so cosa significa una partita come quella di sabato, probabilmente la più bella del mondo”.