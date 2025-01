Inter – Atalanta, Inzaghi: “Puntiamo al massimo. La Supercoppa rappresenta tanto per noi”

Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha presentato la semifinale di domani sera tra Inter e Atalanta, in programma a Riyad. L’allenatore della compagine meneghina ha parlato della sfida e degli obiettivi della propria squadra per questo 2025. Di seguito le sue parole:

A fine 2024 l’Inter è arrivata al livello dell’anno passato. Cosa chiede al 2025?

“Gli obiettivi del 2025 sono identici rispetto a quando sono arrivato tre anni e mezzo fa, siamo l’Inter e dobbiamo puntare sempre al massimo. Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili, più trofei possibili. Quello più vicino è quello che comincerà domani sera, una Supercoppa che rappresenta tanto per noi”.

Di fronte le migliori squadre italiane nel 2024. Che messaggio lancerà questa sfida al campionato?

“Si affrontano due squadre che stanno avendo un grandissimo percorso, sia in campionato che in Champions. L’Atalanta ha ottenuto il più grande successo che è l’essere ad alti livelli da anni, che prescinde dall’Europa League,. Per noi sarà difficilissima, come lo sono sempre state tutte le partite con l’Atalanta, ci vorrà una grande Inter”.

C’è un pizzico di scaramanzia nella presenza di Mkhitaryan? E rappresenta una forma mentis in cui tutte le cose devono andare al loro posto?

“Senz’altro, devono andare bene tantissime cose. Per quanto riguarda siamo in un ottimo momento, però sappiamo che le insidie sono dietro l’angolo. In questo momento abbiamo qualche difficoltà, data dagli infortuni, sul reparto difensivo. Sono rimasti a casa Acerbi e Pavard che speriamo di recuperare nella prima metà di gennaio. Abbiamo a casa anche Di Gennaro che ha avuto un problema alla mano, gli altri stanno qui e stanno bene, domani cercheremo di mettere in campo una formazione competitiva”.

Cosa rappresenta la Supercoppa per voi?

“Un obiettivo molto importante, siamo detentori del titolo da tre anni. Domani vogliamo giocare una grande gara e andare in finale, ma sappiamo che altre tre squadre hanno lo stesso obiettivo dell’Inter: ci saranno difficoltà già a partire da domani, affrontiamo una squadra come l’Atalanta, al momento, in testa alla classifica della Serie A”.

Si aspetta qualche novità dall’Atalanta?

“I precedenti non vanno in campo, non portano punti e sappiamo che quest’anno ci siamo incontrati a mercato ancora aperto. L’Atalanta aveva tante defezioni, da quella partita in poi ha fatto tre mesi e mezzo ottimi in tutte le competizioni. Ci conosciamo, abbiamo giocato tante volte contro: è una squadra fisica con tante qualità, servirà una grande prestazione”.