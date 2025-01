Inter – Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

A Riyadh la prima delle due semifinale di Supercoppa Italiana metterà di fronte l’Inter, vincitrice del campionato, e l’Atalanta, finalista di Coppa Italia. Nerazzurri di Simone Inzaghi detentori in carica del trofeo (vincitori per tre volte di fila), vinto nella passata stagione, sempre in Arabia Saudita, contro il Napoli. Prima apparizione nella competizione per i bergamaschi. La gara, in programma il 2 gennaio alle 20 ore italiane, sarà visibile su Canale 5 e, in streaming, su Mediaset Infinity.

Inter – Atalanta, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mikhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.