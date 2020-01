Inter-Atalanta, pari e spettacolo. Finisce 1 a 1

Inter, non basta Lautaro Martinez

All’Inter non basta un gol di Lautaro Martinez per battere l’Atalanta. Un primo tempo giocato a ritmi vertiginosi con i padroni di casa in vantaggio grazie all’argentino. Inter che cala nella ripresa e Atalanta che esce fuori. Pari meritato firmato Gosens. A tempo scaduto occasione per la squadra di Gasperini, su calcio di rigore per fallo di Bastoni sbaglia Muriel, Handanovic para e salva l’Inter. Finisce 1 a 1.

IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 1-1

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi (26′ st Borja Valero), Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez (35′ st Politano). A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Dimarco, Lazaro, Vecino, Sanchez, Esposito, Pirola, Agoumé. All.: Conte

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic (25′ st Muriel), Gosens (46′ st Castagne); Gomez; Ilicic, Zapata (8′ st Malinovskyi). A disp.: Sportiello, Rossi, Masiello, Okoli, Heidenreich, Da Riva, Freuler, Traoré, Piccoli. All.: Gasperini

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 4′ Lautaro Martinez (I), 30′ st Gosens (A)

Ammoniti: Hateboer (A), De Roon (A), Palomino (A), Sensi (I), Godin (I), Malinovskyi (A)

Espulsi:

Note: Al 42′ ammonito Conte (I) per proteste. Al 43′ st Handanovic para un rigore a Muriel

ph: Fornelli/Activa