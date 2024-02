Inter-Atletico Madrid, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

L’attesissima sfida degli ottavi di finale di Champions League tra l’Inter e l’Atletico Madrid si preannuncia come un incontro carico di storie e prospettive. Questa partita, fissata per martedì 20 febbraio alle ore 21:00 allo Stadio San Siro di Milano, non è solo un cruciale scontro per avanzare nella competizione, ma anche un momento di ritorno per figure chiave come Diego Simeone, legato storicamente all’Inter come ex giocatore. L’Inter, guidata da Simone Inzaghi, si presenta a questo appuntamento dopo un percorso immacolato nel gruppo, concludendo la fase senza sconfitte (3 vittorie e 3 pareggi) e mostrandosi solida leader della Serie A. L’Atletico Madrid di Diego Simeone arriva a questo incontro dopo aver concluso la fase a gironi anch’esso imbattuto, con un bilancio di 4 vittorie e 2 pareggi.

Inter-Atletico Madrid, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Inter è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.75 su Snai e 1.81 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.50 mentre una vittoria dell’Atletico Madrid (segno 2) si trova anche quota 5.00. Ecco la comparazione quote di Inter e Atletico Madrid dei bookmakers: