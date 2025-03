Nel mese di gennaio rischiava di lasciare l’Inter, sicuramente sarà uno dei giocatori più ambiti nella sessione estiva di mercato. Davide Frattesi resta in bilico per un eventuale futuro all’Inter. Non è una prima scelta per Simone Inzaghi e lui vorrebbe giocare di più. Mentre ad Appiano Gentile c’è poco spazio, in Italia ed Europa si fa la fila per averlo.

Inter, Nottingham Forest ha puntato i fari su Frattesi

Si è palesata una nuova pretendente per lui, il Nottingham Forest, che ha già iniziato a progettare il mercato per la prossima stagione. Il presidente Evangelos Marinakis non avrà problemi economici per prelevarlo da Milano, anche perché probabilmente vedrà la sua squadra partecipare alla Champions League visto che il Forest è attualmente terzo in Premier.

L’obiettivo degli inglesi è di rinforzare la rosa con giocatori di qualità, ed hanno intenzione di affidare la mediana a Davide Frattesi, che finora ha giocato poco e vorrebbe più spazio. L’Inter lo valuta sempre 40 milioni come a gennaio, ma avendo la possibilità di programmare con calma potrebbe anche accettarne 35. L’addio all’ex Sassuolo permetterebbe ai nerazzurri di realizzare una interessante plusvalenza.