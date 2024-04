Piero Ausilio ha passato una settimana frenetica tra un viaggio e l’altro. Il ds dell’Inter in una settimana Europea storica, è stato anche avvistato allo stadio Montjuc per assistere al big match tra Barcellona-Paris Saint Germain.

Inter, si cerca l’uomo giusto sulla fascia destra: i nomi di Ausilio

Ausilio ha avuto modo di rivedere da vicino due vecchie conoscenze nerazzurre, Joao Cancelo e Achraf Hakimi, tra l’altro due giocatori che hanno dato tanto alla Beneamata. Ma nei progetti della dirigenza nerazzurra ci sono ben altri giocatori.

Mentre a sinistra il reparto è completo con Tajon Buchanan, comprato a gennaio, che verrà confermato, e nel suo ruolo Simone Inzaghi preferisce sempre Darmian, ma Buchanan anche se non potrà essere ancora un titolare assoluto, sarà pronto a subentrare, c’è necessità di trovare la figura giusta sulla fascia destra.

Da tempo l’Inter segue il terzino destro giapponese, classe 2000, in forza all’Az Alkmaar, Yukinari Sugawara. Il 24enne, anche lui in scadenza 30 giugno 2025, ha all’attivo 4 gol e 8 assist, un ruolino niente male per il suo ruolo. Ausilio lo ha messo in lista, ma ha anche un’alternativa: Aaron Wan-Bissaka. Aaron gioca in Premier League, indossa la casacca del Manchester United, è un classe 1997 e anche lui in scadenza 30 giugno 2025. Tutto dipenderà da Dumfries. L’olandese non ha ancora trovato il giusto accordo con i nerazzurri e, molto probabilmente potrebbe andare via, chiede cifre altissime per il rinnovo. Ausilio è già pronto con i possibili sostituti.