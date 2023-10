Questa sera andrà in onda la sfida tra Albania e Repubblica Ceca, l’Inter manda Ausilio a visionare alcuni tesserati del club. Tutti gli occhi sono puntati su Kristjan Asllani in campo con l’Albania.

Inter, Asllani supervisionato

Come riportato da tuttomercatoweb.com il Ds dell’Inter, Piero Ausilio, assisterà al match fra Albania e Repubblica Ceca, con obiettivo di visionare e spronare Asllani. Il centrocampista sta cogliendo al balzo le opportunità lanciate da Simone Inzaghi che però, ha trovato in Hakan Calhanoglu il regista perfetto. L’Inter aspetta l’evoluzione definitiva del calciatore, che nel mentre afferma di stare più sereno quando gioca in nazionale, aspetterà a quest’ultimo conquistare la fiducia del mister.