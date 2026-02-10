Inter, Barella e Calhanoglu pronti al rientro: presenti contro la Juve

Il derby d’Italia è vicino e Cristian Chivu ha bisogno di avere tutti a disposizione. Nella lista degli infortunati dell’Inter risultano Barella e Calhanoglu, due elementi essenziali. Oggi la domanda più ricorrente è quella di capire quando rientreranno.

Inter, tornano Calhanoglu e Barella

L’Inter continua a macinare goal e punti: in attesa del recupero tra Milan e Como, sono otto le lunghezze di vantaggio sui rossoneri in vetta a una classifica sempre più nerazzurra. Al di là delle assenze i nerazzurri continuano a fare bene, ma in gare così importanti, come quella contro la Juve, due giocatori d’esperienza come Nicolò e Hanak è essenziale.

Barella si era fermato prima della trasferta tedesca di Champions League in casa del Borussia Dortmund, per colpa di un risentimento al muscolo psoas della coscia. Il giocatore ha saltato le sfide contro Borussia, Cremonese, Torino e Sassuolo. Contro la Juventus sarà in campo, così come Calhanoglu. Intanto che loro due rientrano, Chivu si ritroverà con un reparto pieno e, due tra Sucic, Zielinski e Mkhitaryan, dovranno defilarsi per fare spazio ai compagni recuperati.