Inter, Barella non molla: vuole esserci contro la Roma

Per Nicolò Barella, dopo aver saltato le partite contro l’Udinese, la Stella Rossa in Champions League e il Torino, è giunto il momento di contare i giorni prima di poter tornare in campo.

Inter, Barella ci sarà contro la Roma?

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il centrocampista italiano rientrerà domenica 20 ottobre alle 20.45, quando all’Olimpico i nerazzurri affronteranno la Roma di Ivan Juric. Questo perché l’ex Cagliari lavora tutti i giorni, anche nelle pause della squadra, per poter tornare il prima possibile a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Inoltre, dopo che Rodri ha subito un grave infortunio al ginocchio, sono aumentate le voci sull’interesse del Manchester City per Barella, ma il giocatore sembra concentrato a fare bene con l’Inter a cui indubbiamente è molto legato.