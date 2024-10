Inzaghi sorride: nessun problema per Thuram e Asllani. E spera su Barella

Thuram e Asllani arruolabili. Per Barella rientro in gruppo previsto settimana prossima

Arriano buone notizie dalle nazionali per Inzaghi e per l’Inter: Thuram e Asllani sono a disposizione dei rispetti ct di Francia e Albania, che possono quindi contare sull’apporto dei due neroazzurri per le rispettive partite di Nations League.

Per entrambi i neroazzurri escluse lesioni

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello sport’ gli esami strumentali non hanno evidenziato nessuna lesione né per l’attaccante francese, che era uscito malconcio dalla sfida conto il Torino a causa dell’intervento killer di Maripan ai suoi danni,e che nella giornata di ieri ha svolto fisioterapia, né per il Centrocampista albanese che aveva subito una contusione sul polpaccio due giorni fa. Per l’Inter arrivano buone notizie anche dal fronte Barella: Il centrocampista italiano che aveva subito un guaio muscolare nel derby, è tornato ad allenarsi ieri alla Pinetina nonostante il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi. Per settimana prossima previsto il rientro in gruppo con obiettivo la difficile sfida all’Olimpico contro la Roma.