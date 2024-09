Inter, le condizioni di Barella: ci sarà contro l’Udinese?

Barella out per infortunio?

Costretto al riposo a causa di un intervento chirurgico durante la sosta per le Nazionali, è stato il migliore in campo contro il Manchester City, ha riposato contro il Monza ed è stato eccezionale contro i campioni di Guardiola. Non è riuscito a ripetersi nel derby Nicolò Barella, sicuramente meglio di Calhanoglu e Mkhitaryan, che hanno deluso le aspettative contro il Milan.

Inter, Barella in dubbio per l’Udinese?

Barella è uscito dal campo quindici minuti dalla fine della partita per scelta tecnica, ma ha accusato anche uno stiramento muscolare. Secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport”, dopo l’affaticamento il calciatore dell’Inter sarà valutato dallo staff tecnico nerazzurro. Se il centrocampista sardo dovesse continuare ad avere problemi, verranno organizzati esami strumentali attualmente non ancora programmati.