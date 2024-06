Inter, Bayern Monaco su Calhanoglu: i dettagli dell’offerta

Il Bayern Monaco fa sul serio per Calhanoglu che può partire per 60 milioni

Le ultime indiscrezioni di mercato provengono dalla Germania, secondo cui Hakan Calhanoglu sarebbe sotto l’occhio vigile del nuovo allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, devono ancora essere confermate dal club nerazzurro.

Inter, il Bayern Monaco mette del mirino Calhanoglu

Secondo “Tuttosport”, l’Inter non avrebbe ancora ricevuto un’offerta per il centrocampista turco, attualmente impegnato nell’Europeo in Germania, ma si legge sul quotidiano torinese che una nuova indiscrezione dalla Turchia garantirebbe un’apertura da parte dell’ex giocatore del Milan. Il club bavarese è pronto ad offrire un contratto quadriennale da 8 milioni più bonus. Calha è un pilastro importante del centrocampo di Inzaghi ed è considerato un giocatore quasi incedibile per il club, ma a 30 anni e di fronte ad un’offerta di 60 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra non si opporrebbe ad un’eventuale cessione.