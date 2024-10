Inter, buone notizie dall’infermeria per Inzaghi | Buchanan vicinissimo al rientro

Tajon Buchanan ha quasi finito il periodo di recupero dopo il grave infortunio sofferto in Copa America. Sarà in panchina già nella sfida contro la Roma.

L’infermeria dell’Inter sta per svuotarsi e in questo senso, la sosta può aiutare più del previsto. Oltre al rientro di Nicolò Barella già in programma per la prossima giornata di campionato, l’Inter potrebbe finalmente riavere a completa disposizione Tajon Buchanan: l’esterno canadese non gioca un minuto dal 30 giugno di quest’anno per via di un infortunio alla tibia rimediato in Coppa America. Ma tra operazione, riabilitazione e tappe verso il rientro, in meno di 4 mesi l’ex Bruges può aver recuperato.

Inter, Buchanan rientrerà nelle rotazione già nella partita contro la Roma

Queste due settimane di sosta nazionali permetteranno a Simone Inzaghi e al suo staff di tenerlo sotto osservazione per valutarne la forma fisica, visto che alla ripresa del campionato ci saranno degli impegni importanti per l’Inter. Roma, Young Boys e Juventus. Buchanan punta di tornare in panchina già contro i giallorossi, il 20 ottobre, come riporta la Gazzetta dello Sport.

E lì le turnazioni sugli esterni muteranno. Darmian e Dumfries per la fascia destra, Dimarco-Buchanan sull’out mancino, Carlos Augusto invece potrà variare anche nel ruolo di braccetto sinistro, come già ampiamente dimostrato.