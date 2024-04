Inter-Cagliari, Inzaghi a caccia dei tre punti | Le formazioni

Inter-Cagliari chiude la domenica calcistica, nel posticipo serale i nerazzurri ospitano il Cagliari dell’ex Ranieri. Senza Lautaro Martinez squalificato Inzaghi pronto a lanciare dal 1′ Sanchez in coppia con Thuram, in preallarme c’è Arnautovic. Una gara da vincere per presentarsi al derby con la possibilità di assicurarsi lo scudetto.

Inter-Cagliari, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Prati, Makoumbou; Gaetano; Luvumbo, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri.