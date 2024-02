Inter, Capello: “Difficile ormai trovare le parole per questa squadra”

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando dell’Inter e del momento che sta vivendo. Ecco le parole dell’ex tecnico.

Inter, le parole di Fabio Capello

“Difficile ormai trovare le parole per questa squadra. Anche in un pomeriggio dove l’Inter è scesa in campo con le seconde linee, ha fatto del Lecce un sol boccone“.

“Se devo dirla tutta però, nel primo tempo i nerazzurri avevano difesa e centrocampo non coordinatissimi tra loro. Il Lecce ha provato a giocarsela a viso aperto, ma così si è esposto alla feroce ripartenza del primo gol di Lautaro. Era nell’aria, per chi ne ha vissute tante. Poi nella ripresa, dopo il raddoppio di Frattesi, non c’è stata più partita”.