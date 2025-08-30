Inter, cassa con Taremi: l’iraniano ha scelto l’Olympiakos

Il futuro di Mehdi Taremi sembra essere lontano dall’Inter. Erano mesi che la società nerazzurra ha provato a trovare la giusta soluzione, soluzione che andasse bene anche all’iraniano. Nelle ultime ore di calciomercato sembra essere arrivata la destinazione per il giocatore.
Inter, destinazione trovata per Taremi: Olympiakos
Le indiscrezioni sul futuro di Taremi arrivano dall’Iran, dove confermano il vicino trasferimento dell’attaccante all’Olympiacos. La notizia, partita dal giornalista Hatam Shiralizadeh di TasnimNews, chiarisce che il 33enne ex Porto è pronto a lasciare Appiano Gentile per iniziare una nuova esperienza in Grecia iniziare una nuova avventura in Grecia.
L’Inter con la cessione di Taremi incasserà circa 2 milioni di euro. La società nerazzurra grazie alla cessione di Taremi oltre a fare cassa lascerà anche spazio per nuovi arrivi. Con l’addio a Taremi le casse dell’Inter risparmieranno ben 6 milioni di euro lordi relativi allo stipendio del giocatore iraniano.