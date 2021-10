Inter, titolare verso l’addio: si valuta la cessione a giugno

Perisic è all’ultima stagione con la maglia neroazzurra

A riportarlo è il giornale torinese “Tuttosport”, secondo cui Ivan Perisic a giugno saluterà l’Inter dopo 6 stagioni (una al Bayern Monaco in prestito) per finire la carriera in Bundesliga. Il croato ha ricoperto vari ruoli in questa lunga avventura neroazzurra: inizialmente schierato come ala nel 4-3-3, sotto la guida di Mancini prima e Spalletti poi, ha dovuto adattarsi a una nuova posizione con l’arrivo di Conte, anche se il primo anno lo ha passato in prestito, posizione poi mantenuta sotto l’attuale gestione Inzaghi. Il tecnico leccese utilizzava Perisic a tutta fascia nel suo 3-5-2, grazie alla sua duttilità ha potuto giocare anche come una delle due punte, soluzione che Inzaghi ha copiato e incollato nel suo sistema, rendendo il numero 14 un jolly. In tutti questi anni Perisic ha raggiunto le 213 presenze con 46 gol, l’unico trofeo vinto nella sua esperienza neroazzurra è lo scudetto dello scorso anno, più fortunata l’esperienza a Monaco di Baviera, dove in un anno ha fatto il triplete, mentre con la sua nazionale può vantare un grande cammino ai Mondiali 2018, terminato con la sconfitta in finale con la Francia. Nel futuro del croato c’è probabilmente la Germania, dove ha già vestito le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg, oltre al già citato Bayern.