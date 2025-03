Il tabellone dei quarti della Champions League con i verdetti del campo degli ottavi che delineano il cammino verso la finale di Monaco del 31 maggio. Con i risultati del martedì sera è quasi certo il lato destro, quello in cui c’è anche l’Inter. Tutto ancora incerto il lato sinistro, dove ci sono Arsenal, Real Madrid, Atletico e Psg.

Inter, c’è il Bayern ai quarti, ma non è impossibile

Le prime quattro qualificate ai quarti sono Psg, Barcellona, Inter e e Bayern Monaco. Sul lato destro del tabellone, quello dei nerazzurri, c’è il Barcellona, che aspetta di conoscere l’avversaria dei quarti tra Borussia Dortmund e Lille. Da questo quarto uscirà la sfidante di chi avrà la meglio tra Bayern Monaco e Inter.

L’Inter è tra le 8 migliori squadre d’Europa, ma dalla prossima fase arriva il difficile. Ai quarti c’è il Bayern Monaco, una delle squadre storiche della competizione che non darà poco filo da torcere. Un Bayern non imbattibile, perché l’Inter ha tutte le carte in regola per farlo, anche perché i tedeschi non sono più quelli di una volta. Gli unici sopravvissuti del grande Bayern degli anni passati, sono Neuer e Thomas Muller, ormai relegato tra i panchinari vista l’età.