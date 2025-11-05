Inter, che fatica contro il Kairat (2-1)

L’Inter batte il Kairat 2 a 1, ma che fatica
Un’Inter che sottovaluta forse l’avversario deve faticare più del previsto per conquistare i tre punti in palio. Avanti con Lautaro Martinez la formazione di Chivu subisce a sorpresa il pari ospite. Sbandata da dimenticare, la formazione nerazzurra torna a spingere e trova il gol del nuovo sorpasso con Carlos Augusto, vittoria e tre punti pesanti, ma quanta fatica. Di nuovo in campo Thuram, pronto per la sfida di domenica con la Lazio.
IL TABELLINO
INTER-KAIRAT ALMATY 2-1
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (36′ st Akanji), De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi (18′ st Sucic), Barella (26′ st Calhanoglu), Zielinski, Dimarco; Esposito (26′ st Thuram), Lautaro Martinez (1′ st Bonny). A disp.: J. Martinez, Calligaris, Acerbi, Bastoni, Alexiou, Luis Henrique, Diouf. All.: Chivu
Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Sorokin, Shirobokov, Luis Mata; Arad (26′ st Baibek), Kasabulat (31′ st Sadybekov); Gromyko (1′ st Tapalov), Jorginho (31′ st Zaria), Satpayev; Edmilson (26′ st Ricardinho). A disp.: Zarutskiy, Kalmurza, Kurgin, Glazer, Stanojev. All.: Urazbakhtin
Arbitro: Godinho (Portogallo)
Marcatori: 45′ Lautaro Martinez (I), 10′ st Arad (K), 22′ st Carlos Augusto (I)
Ammoniti: Jorginho (K), Barella (I)
Espulsi: –
Note: –