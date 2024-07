Inter-Chiesa, si muove anche Marotta, le parole di Sabatini: “Chiesa si è messo in testa di andare dai nerazzurri”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del futuro di Federico Chiesa, in scadenza nel giugno 2025 con la Juventus, e che tanti accostato all’Inter in vista dell’anno prossimo, quando sarà libero a parametro zero. Seguono le sue parole.

Inter, Marotta si muove per Chiesa

Quella che sembrava una semplice suggestione di calciomercato estivo, rischia di prendere clamorosamente forma anche nella realtà. Infatti nel futuro di Federico Chiesa ci potrebbe davvero essere l’Inter. L’esterno azzurro, sempre piu ai margini del progetto alla Juve CHIESAntus, stuzzica Marotta e tutta la dirigenza nerazzurra, i quali starebbero pensando ad un colpo a parametro zero in vista della prossima estate. Intanto anche Beppe Marotta si è mosso per far decollare la trattativa.

A parlare della possibile futura trattativa e Sabatini:“Da anni si diceva il rendimento di Chiesa era legato a chi non lo faceva giocare nella sua posizione. Abbiamo passato tempo a dire che doveva giocare a destra o a sinistra, anche Spalletti parlava di posizione giusta. Poi in Nazionale ha giocato ovunque ed è finito in panchina. Se guardi i numeri di Chiesa, anche prima dell’infortunio, non sono numeri per una valutazione così alta. Si tratta di una dinamica di mercato, a Chiesa è stato sempre detto che non giocava bene per colpa dell’allenatore. Il giocatore non è per niente riconoscente nei confronti del club che lo ha pagato 50 milioni e lo ha aspettato per un anno e ora si è messo in testa di andare via a parametro zero perché il giorno del matrimonio Marotta gli ha mandato un messaggio.”