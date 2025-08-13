Inter, Chivu: “La squadra cerca di fare il meglio, anche se si deve sempre fare qualcosa di più”

Inter, Chivu: “Cerco di trasmettere responsabilità. Chiedo che tutti i giorni i giocatori diano il loro meglio”

L’Inter chiude la penultima amichevole precampionato con un pareggio per 2-2 contro il Monza, mettendo alla prova alcune delle scelte tattiche e dei giocatori meno impiegati nei primi test estivi. Il neo allenatore dei neroazzurri Cristian Chivu analizza la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza di accumulare minuti nelle gambe, consolidare la condizione fisica e crescere sotto il profilo motivazionale. Il percorso verso l’inizio del campionato procede con impegno e determinazione, in vista della sfida di Serie A contro il Torino.

“Era importante mettere minuti nelle gambe, quelli che ne avevano fatti meno a Monaco ne hanno fatti più contro il Monza. Cerchiamo di aumentare di condizione mantenendo i carichi di lavoro, dopo Monaco abbiamo fatto anche una doppia seduta. I ragazzi hanno provato a fare il meglio che potevano fare. Io cerco di trasmettere responsabilità, chiedo che tutti i giorni i giocatori diano il loro meglio, crescendo anche dal punto di vista motivazionale perché il campionato bussa alle porte e dobbiamo essere pronti per continuare ad essere la squadra competitiva che è stata negli ultimi anni”.

“Vedo impegno, applicazione e motivazione, dopo due settimane di lavoro non è facile essere brillanti ma dal punto di vista caratteriale la squadra cerca di fare il meglio anche se si deve sempre fare qualcosa di più. Cerchiamo di crescere di condizione, abbiamo deciso di fare quattro amichevoli in quattro settimane di lavoro, non è semplice, è una situazione nuova che cerchiamo di trasformare a nostro favore con questi carichi di lavoro e queste partite per farci trovare pronti alla prima”.