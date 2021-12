Inter, colpo a sorpresa: ecco l’erede di Sanchez

Tra coloro che sono stati premiati nel ‘Golden Boy’, il riconoscimento targato ‘Tuttosport’, oltre a Pedri (il ‘crack’ spagnolo su cui il Barcellona ha affidato il proprio futuro per la linea mediana) troviamo anche un altro classe 2002, seguito già da diversi club europei tra i quali l’Inter, che gli ha messo gli occhi addosso da diversi mesi.

Stiamo parlando di Karim Adeyemi, attaccante del Salisburgo con il quale si sta mettendo in mostra avendo siglato finora 19 reti su 52 presenze totali (solo quest’anno il tedesco ha realizzato 11 marcature in 15 apparizioni nella massima serie austriaca, oltre a 3 reti in 5 partite di Champions League, risultando il più giovane tedesco a siglare due reti nella prestigiosa competizione europea) numeri che parlano chiaro: il ragazzo di origine rumeno-nigeriana ha davanti a sè un grande futuro.

A tal proposito, come riportato da Fabrizio Romano, c’è da registrare un incontro già avvenuto (atto a capire le possibilità per chiudere l’affare) tra i vertici dello staff dirigenziale nerazzurro e l’entourage del giovane che ha già esordito con la maglia della Germania, segnando al debutto nella vittoria contro l’Armenia; Marotta e Ausilio sono alla ricerca del sostituto di Alexis Sanchez, l’avventura a Milano del cileno sarebbe arrivata ai titoli di coda, complice il pesante ingaggio pari a 7 milioni di Euro stagionali oltre che una costante serie di problemi fisici che ne hanno limitato fortemente l’uso.

Il club degli Zhang, come già riportato dal nostro sito, sta valutando un altro giovane attaccante molto interessante, Julian Alvarez, che milita nel River Plate ma senza dubbio i contatti avviati con Adeyemi fanno intendere come la prima scelta per il fronte offensivo ricada proprio sul diciannovenne, che ha un contratto di circa 450.000 Euro all’anno con gli austriaci con scadenza giugno 2024.

Non rimane che attendere quindi, l’obiettivo per sostituire Sanchez è stato individuato, il tempo ci dirà se Adeyemi vestirà la maglia dell’Inter.