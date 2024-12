Inter – Como, emergenza difesa in casa nerazzurra | Le formazioni

Inter – Como chiuderà la giornata prenatalizia in Serie A, i nerazzurri costretti ad affrontare una mini emergenza in difesa, probabile forfait anche di De Vrij, in difesa spazio a Bastoni con Bisseck e Carlos braccetti.

Le formazioni di Inter e Como

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas.