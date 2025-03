Tutti su Arda Guler, Inter in pole con il giocatore del Real Madrid. Ma l’arrivo del turco non può coincidere con quello di Nico Paz. Una possibile rinuncia dei nerazzurri dell’argentino che potrebbe tornare al Real o restare al Como. Il club campione d’Europa vuole continuare a “controllare” il calciatore, farlo crescere in un contesto dove può giocare con continuità così da valutarlo con più attenzione nei prossimi mesi.

Inter, contatti ben avviati con il Real per Guler

Diversa la situazione per Guler, il club dei blancos ha intenzione di farlo crescere, quindi opzione più fattibile per l’Inter. Guler è stato acquistato dal Fenerbahce per 18 milioni più bonus, è lontano da Madrid da due anni, ma non è felice. In questa stagione 24 presenze tra Liga e Champions, soltanto 7 da titolare.

Il centrocampista vuole più spazio nella stagione che porterà al Mondiale. I contatti tra Real e Inter risultano ben avviati. C’è da trovare la formula giusta: Guler che ha soltanto 20 anni, ha un contratto sino a giugno 2029 e il Real vorrebbe possibilmente continuare a detenerne il controllo. Cessione in prestito, o cessione inserendo il diritto di recompra come per Nico Paz con il Como.