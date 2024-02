Inter, cosa rischiano Acerbi e Inzaghi dopo la partita con la Roma

Durante la partita tra Roma e Inter, Acerbi ha reagito con il gesto del dito medio agli insulti e agli auguri di morte provenienti dalla Tribuna Monte Mario dell’Olimpico. Tuttavia, ha anche sottolineato di aver ricevuto insulti legati alla sua grave malattia passata, un tumore al testicolo nel 2014. L’attuale difensore nerazzurro è stato ascoltato dalla Procura FIGC e ha ammesso il gesto, scusandosi e dichiarando che è stato un impulso in seguito al VAR che convalidava il suo gol. Al momento, non sembrano essere previste sanzioni pesanti per Acerbi, che potrebbe affrontare solo una multa economica per violazione dell’articolo 4 del codice disciplinare.

ùIndagini su Simone Inzaghi: Possibile coinvolgimento durante squalifica

Ak centro delle polemiche, però, c’è anche Simone Inzaghi, squalificato per la partita. Durante l’intervallo, Bastoni ha accennato a una telefonata ricevuta dall’allenatore, vietata dal regolamento poiché Inzaghi non avrebbe dovuto avere contatti con la squadra durante la partita. Tuttavia, l’audizione del difensore ha confermato che la chiamata non conteneva indicazioni tecniche, ma solo un sostegno motivazionale. Il procuratore Chiné sta ancora conducendo le indagini, ma si spera che il caso possa chiudersi con una semplice multa e l’archiviazione della questione, considerando che la telefonata potrebbe essere stata solo uno stimolo emotivo e non un’interferenza tecnica.