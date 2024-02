Inter, turnover in arrivo con la Salernitana | Ecco i cambi di Inzaghi

Venerdì alle 21:00 l’Inter affronta la Salernitana in campionato, sfida importante per consolidare l’ampio vantaggio su Milan e Juventus. Simone Inzaghi però non può non pensare a martedì, quando sempre in casa ospiterà l’Atletico Madrid per l’andata degli ottavi di Champions League. Di conseguenza contro la squadra di Liverani, all’esordio con i campani, ci si aspetta un massiccio turnover. Almeno 4-5 variazioni rispetto alla formazione tipo sono attese.

La formazione dell’Inter contro la Salernitana

Il primo cambio è obbligato, De Vrij al posto di Acerbi che è infortunato e salterà anche la partita di martedì. Fra Bastoni e Pavard dovrebbe essere il francese a riposare per lasciare spazio a Bisseck. Carlos Augusto è favorito a partire d titolare sulla fascia sinistra al posto di Dimarco, mentre dall’altra parte Dumfries giocherà facendo rifiatare Darmian. Rimane possibile l’opzione Buchanan ma meno probabile. Più dubbi sui tre di centrocampo, poiché Frattesi tornerà in gruppo in questi giorni dopo l’infortunio alla coscia destra. Se darà garanzie sarà lui uno dei titolari, altrimenti pronto Klaassen per sostituire uno fra Barella e Mkhitaryan. Asllani si gioca la chance di partire in regia e far arrivare fresco Calhanoglu al grande appuntamento di martedì. Davanti Arnautovic giocherà titolare insieme a uno fra Lautaro e Thuram, mentre Sánchez inizierà dalla panchina ma se la partita dovesse mettersi bene entrerà a inizio secondo tempo.