Inter, Di Marzio: “Zielinski sarà molto utile ad Inzaghi”: Ecco come

Gianluca Di Marzio giornalista di “Sky Sport” ha parlato al sito polacco “Przegląd Sportowy Onet” riguardante l’addio di Zielinski a fine stagione con direzione ormai quasi annunciata alla corte di Simone Inzaghi all’Inter, ecco le sue dichiarazioni.

Inter, Di Marzio: “Zielinski simbolo di attaccamento al Napoli. Non deve finire male”

“Dopo tanti anni ci sta che Piotr possa avere la voglia di misurarsi con un’altra realtà, con stimoli diversi, e che il Napoli voglia cambiare per il suo futuro e affidarsi a giocatori più giovani e iniziare un nuovo percorso e una nuova era. A parte la fase finale di questo rapporto, con l’esclusione dalla lista Champions, credo sia stata una bellissima storia di passione e di grande professionalità, di grande attaccamento ai colori del Napoli. Piotr è stato un simbolo dell’attaccamento al Napoli. Credo che non debba finire male”.

Poi sull’Inter: “Non sarà facile lo spazio da protagonista nell’Inter. Già l’estate scorsa, quando l’Inter ha comprato Frattesi, tutti abbiamo pensato che sarebbe stato un titolare. Non sarà facile per Piotr prendere il posto di Mkhitaryan, Barella o Frattesi, che avrà più spazio. Ma saprà ritagliarsi il suo ruolo con la consueta eleganza. Saprà essere un punto di riferimento prezioso per Inzaghi, che saprà di avere sempre un giocatore che ha l’efficacia, che fa sempre il suo e difficilmente sbaglia una partita”.