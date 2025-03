Simone Inzaghi e l’Inter lo hanno confermato: questa squadra punta a vincere tutto. I nerazzurri sono in corsa per tutte le competizioni, e hanno tutte le carte in regola per farcela. La vittoria di ieri a Bergamo testimonia come la concentrazione della formazione di Inzaghi sia massima anche in campionato, dove è arrivato un successo importantissimo in chiave scudetto.

Inter, in arrivo Carboni ed Esposito

A fine campionato la squadra nerazzurra affronterà un altro importante impegno come il Mondiale per Club. Appuntamento a cui l’Inter vuole arrivare preparata, anche con qualche nuovo innesto. Se appena possibile sarà ratificato l’acquisto di Sucic, i nerazzurri potrebbero contare per la competizione anche su Carboni ed Esposito.

A fine stagione, poi, arriverà il momento delle scelte da fare per i giocatori da inserire. Già da questa stagione è entrato in atto un ringiovanimento della rosa, anche sull’onda delle direttive di Oaktree, che vuole creare più valore dentro l’organico. Sucic è stato il primo giocatore giovanissimo aggiunto: il suo acquisto verrà ratificato durante la finestra aggiuntiva di inizio giugno, in modo da poterlo utilizzare già nel Mondiale per club.