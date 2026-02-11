Inter, Dumfries sta tornando: l’olandese è vicino al rientro in campo

L’Inter da mesi soffre l’assenza di Denzel Dumfries, ma finalmente arrivano le buone notizie anche per l’olandese, pedina importante sullo scacchiere nerazzurro. L’esterno è vicino al rientro in campo. Le sue parole rallegrano tifosi e allenatore.
Inter, Dumfries sta tornando
Le buone notizie sulla propria salute fisica e dal recupero dell’infortunio, arrivano dallo stesso Dumfries: “Sono ormai nelle fasi finali, spero di tornare in campo il prima possibile”. L’olandese ha parlato ai microfoni di NOS. L’esterno olandese è fuori da inizio novembre per un problema alla caviglia, e dovrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu nei primissimi giorni di marzo, salvo ulteriori colpi di scena o problematiche fisiche.
L’esterno nerazzurro non ha solo voglia di tornare in campo per dare una mano all’Inter nel finale di stagione, ma ha anche intenzione di essere presente al Mondiale: “È ormai questione di settimane, anche se non c’è una data precisa. Mi sto già allenando in campo e con la palla. Comincio ad avere davvero voglia di giocare”.