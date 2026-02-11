Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Inter, Dumfries sta tornando: l'olandese è vicino al rientro in campo

Anna Rosaria Iovino
L’Inter da mesi soffre l’assenza di Denzel Dumfries, ma finalmente arrivano le buone notizie anche per l’olandese, pedina importante sullo scacchiere nerazzurro. L’esterno è vicino al rientro in campo. Le sue parole rallegrano tifosi e allenatore.

Inter, Dumfries sta tornando

Le buone notizie sulla propria salute fisica e dal recupero dell’infortunio, arrivano dallo stesso Dumfries: “Sono ormai nelle fasi finali, spero di tornare in campo il prima possibile”. L’olandese ha parlato ai microfoni di NOS. L’esterno olandese è fuori da inizio novembre per un problema alla caviglia, e dovrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu nei primissimi giorni di marzo, salvo ulteriori colpi di scena o problematiche fisiche.

L’esterno nerazzurro non ha solo voglia di tornare in campo per dare una mano all’Inter nel finale di stagione, ma ha anche intenzione di essere presente al Mondiale: “È ormai questione di settimane, anche se non c’è una data precisa. Mi sto già allenando in campo e con la palla. Comincio ad avere davvero voglia di giocare”.

