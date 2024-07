L’Inter non ha intenzione di farsi trovare impreparata la prossima stagione. Gli acquisti di mercato continuato e poche ore fa è stato ufficializzato, con un comunicato, Luka Topalović.

Inter, nei prossimi giorni arriverà a Milano il terzo colpo nerazzurro

L’Inter completa un altro acquisto per la prossima stagione. La notizia, che sembrava già sicura nelle ultime settimane, ha trovato ufficialità oggi: Luka Topalovic è un nuovo giocatore nerazzurro. Lo sloveno si trasferisce a titolo definitivo dal NK Domžale. Classe 2006, Luka è un centrocampista cresciuto nelle giovanili del club sloveno del Korotan Prevalje. Nei prossimi giorni il terzo colpo dell’Inter arriverà a Milano, pronto per visite mediche e per le presentazioni.

Questo il comunicato dell’Inter:

“FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luka Topalović dal NK Domžale: il centrocampista classe 2006 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo”.