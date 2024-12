I tifosi neroazzurri dovranno aspettare ancora un po per il ritorno di Barella. Infatti – come riportato dalla Gazzetta dello Sport – gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista dell’Inter hanno evidenziato una lieve elongazione dell’adduttore della coscia destra.

L’infortunio non è grave, ma Inzaghi preferisce far riposare il classe ’97 affinché recuperi in tempo per il match del 28 dicembre contro il Cagliari e per i prossimi impegni di Supercoppa Italia. Motivo per cui il calciatore non sarà convocato per il prossimo match di Serie A.

Inter, Frattesi o Zielinski contro il Como

Con Barella indisponibile, il mister pensa a chi possa sostituire il 27enne. Molto probabilmente Frattesi sarà preferito al polacco che dovrebbe rimanere in panchina.

Nel frattempo l’Inter si prepara al prossimo impegno di Serie A, i neroazzurri sono alla ricerca dei tre punti per allungare la striscia di vittorie della squadra.