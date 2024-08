Inter, fumata bianca per Palacios: battuta la concorrenza della Bundesliga

Oggi, l’Inter chiuderà la trattativa per Tomas Palacios. I dirigenti nerazzurri e l’Indipendiente Rivadavia si incontrano presto per definire i contorni di quello che sembra ormai un trasferimento scontato.

Inter, Palacios ad un passo dai nerazzurri

Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, il personale del club di Mendoza sarebbe in viaggio verso Milano per condurre la trattativa faccia a faccia con Ausilio e Marotta. Il vertice potrebbe svolgersi in mattinata. C’è grande ottimismo nel quartier generale dei campioni d’Italia, che hanno un rapporto molto stretto con Palacios considerandolo un perfetto nuovo membro del reparto difensivo. Per battere la concorrenza della Bundesliga, è stato fondamentale il carisma di Javier Zanetti, che ha fatto pesare lo status del club campione d’Italia.