Inter-Genoa, obiettivo dei nerazzurri restare in testa alla classifica. Le formazioni

Inter e Genoa in campo alle 15.00 a San Siro, i nerazzurri di Conte confermano la coppia offensiva composta da Lautaro Martinez e Lukaku per conquistare la vittoria e confermarsi in vetta alla classifica. Di fronte il Genoa di Ballardini, squadra ostica e non facile da affrontare. Servirà la migliore Inter per conquistare i tre punti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-GENOA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Zajc, Rovella, Strootman, Zappacosta; Scamacca, Shomurodov.

STATISTICHE

L’angolazione delle statistiche per inquadrare il match tra Genoa e Inter al Meazza. I pericoli vengono dal basso e… dall’alto. Nei Top 5 campionati europei, solo il Montpellier in Ligue 1 (12) ha realizzato più gol di testa dei nerazzurri (11). Il Grifone solo due. Ed è la squadra ad aver colpito il minor numero di legni (3). Quattro i gol segnati dall’ex Pandev all’Inter (due stagioni nel team milanese: 5 gol e 8 assist in 46 incontri di A). Due dei tre precedenti in A tra Ballardini e Conte (9 contro il Genoa, mai sconfitto) sono terminati con un pareggio.