Inter, grave infortunio per Buchanan | Neroazzurri in apprensione

Sono bastate appena 24 ore al calciomercato per entrare nel vivo con importantissimi colpi di mercato, come per la Juventus, che ha da poco trovato l’accordo con il Nizza per Thuram, o per la Lazio, che ieri ha ufficializzato tre acquisti. Non si fermano però gli Europei e la Copa America, che oltre ad attirare molti dirigenti per individuare qualche possibile acquisto per l’estate, potrebbe procurare importanti danni.

Inter, Copa America finita per Buchanan

È questo il caso dell’Inter, che nelle ultime ore è in apprensione per Tajon Buchanan, esterno destro del Canada che ha subito nell’ultima partita con la sua Nazionale un infortunio alla tibia che sembra essere molto serio.

Non è ancora nota l’entità del trauma, ma sia lo staff del Canada che quello dei neroazzurri attendono notizie dall’ospedale in cui il calciatore si è sottoposto ai primi esami strumentali, da cui si potranno evincere i tempi di recupero dell’ex Brugge, che ogni probabilità salterà il resto della competizione con i biancorossi.