Inter, tegola Sommer. I tempi di recupero

Infortunio in allenamento per il numero 1 dell’Inter Yann Sommer. Gli esami clinici e strumentali – come riporta fcinternews – a cui è stato sottoposto stamattina il portiere svizzero, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato la frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Im tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni, cosi come la terapia da seguire per velocizzare il rientro in campo.