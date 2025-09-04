L’Inter non ha messo a segno grandi colpi nella sessione estiva di mercato. La grande delusione resterà soprattutto la mancanza dell’arrivo di Ademola Lookman. I nerazzurri si rifaranno nella sessione di gennaio, e durante la finestra invernale non è dato per scontato che non ci sarà un nuovo assalto a Lookman, le attenzioni nerazzurre, inevitabilmente, si sposteranno su altri obiettivi. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Fofana.

Inter, voci di mercato dicono Fofana a gennaio

A parlare del mercato dei nerazzurri è The Athletic il quale spiega che l’Inter ha fatto un tentativo importante, 46 milioni di offerta, per Ndiaye, esterno classe 2000 dell’Everton. Offerta però respinta. Nella sessione di gennaio ci sarà un nuovo assalto? Non è escluso. Intanto le attenzioni della società di Viale della Liberazione si sono concentrate su Malick Fofana, classe 2005 del Lione. Ma anche per Fofana non sarà facile andare a colpo sicuro. Il prezzo è importante, non poco per le casse nerazzurre: si parla non meno di 30 milioni ma trattabili. Per quanto riguarda l’ingaggio è fattibile per le casse lombarde, si parla do 1 milione di euro fino al 30 giugno 2028.

Malick Fofana gioca principalmente come ala sinistra, ma può essere impiegato anche come ala destra, piede preferito il destro. È noto per le sue abilità nel dribbling, la velocità e l’agilità. Nelle stagioni recenti disputate tra Genk e Lione ha dimostrato di essere un giocatore incisivo. Non a caso il giocatore ha messo a segno 16 gol in 65 partite realizzati con il club francese. Fofana sarebbe l’alternativa ad Ademola Lookman.