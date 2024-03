Inter, il fratello di Higuain: “Record dei 36 gol? Felice se Lautaro dovesse superarlo, ma prima non c’era il VAR”

Il record di Gonzalo Higuain, condiviso con Ciro Immobile, è davvero incredibile. Lautaro Martinez, attuale capocannoniere della Serie A con 23 gol in 24 partite, punta a raggiungere i due bomber.

Inter, Lautaro punta al record

In un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, il fratello del Pipita ed ex agente Nicolas Higuain ha dichiarato: “Se dovesse superarlo sarei felice perché è argentino, sta facendo qualcosa di straordinario. Però ai tempi di Gonzalo non c’era il VAR. Ricordo che in una trasferta a Roma non gli assegnarono un gol regolare”. L’ex agente del Pipita ha poi parlato degli altri attaccanti top del campionato italiano: “Vlahovic e Osimhen hanno il fiuto del gol nel dna. Victor è più freddo, mentre Dusan gioca più per la squadra ed è più tecnico. Personalmente preferisco giocatori come Vlahovic e Lautaro.”