L’Inter è alla ricerca di un vice portiere per Yann Sommer già da diversi mesi. Tra i tanti nomi fatti, tra cui Bento, l’ultima idea porta a Udine e più precisamente al nigeriano Okoye. L’estremo difensore, classe 1999, potrebbe vestire il nerazzurro a partire da questa estate.

Inter, Okoye nel mirino di Viale della Liberazione

L’Inter sembrava aver già conquistato definitivamente Bento dell’Athletico Panairense, ma la trattativa è stata messa in stand-by. Intanto, la dirigenza, non perde tempo e si porta avanti, anche in attesa di capire quale sarà il futuro di Emil Audero, reduce dal prestito alla Sampdoria e finito nel mirino del Como, appena passato in Serie A.

La dirigenza di Viale della Liberazione segue diversi profili. Se il brasiliano Bento dell’Athletico Paranaense potrebbe essere svanito, resta in lista lo spagnolo Martinez del Genoa, ma, nelle ultime ore è spuntato anche un nuovo nome: Maduka Okoye dell’Udinese. Il 24enne nigeriano, che è riuscito a strappare via il posto da titolare a Silvestri, potrebbe trasferirsi a Milano nella prossima stagione.