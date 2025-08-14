Il mercato dell’Inter non è ancora completato, ai nerazzurri serve portare ancora qualche rinforzo in casa. Nelle ultime ore è sfumato anche l’ultimo obiettivo, Giovanni Leoni, il centrale italiano è passato dal Parma al Liverpool. Oltre a Leoni, l’Inter ha visto sfumare anche Koni De Winter, passato al Milan nei giorni scorsi. Adesso i nerazzurri sono proiettati verso un nuovo giocatore.

Inter, sfumato Leoni nerazzurri su Chalobah e Badé

Il nuovo nome accostato all’Inter per il mercato è Loic Badé del Siviglia. Il club spagnolo ha bisogno di cedere il giocatore per strategie societarie, deve registrare i nuovi calciatori ed il centrale francese, classe 2000, è stato messo sul mercato. Su di lui ci sarebbero già diversi club della Premier League e della Bundesliga, motivo per il club spagnolo chiederà una cessione a titolo definitivo. L’Inter dovrà muoversi più velocemente se non vorrà vedere sfumare altra occasione.

Oltre al giocatore del Siviglia sulla lista di Ausilio c’è anche un altro giocatore. La società di Viale della Liberazione ha intenzione di fare acquisti in prestito con diritto di riscatto, quindi Badé passa in secondo piano. In primo piano,al momento ci è finito Trevoh Int, difensore centrale del Chelsea il cui costo è però elevato. L’alternativa resta Oumar Solet dell’Udinese. Il difensore, arrivato a zero in Italia un anno fa, fisicamente ha dimostrato di essere a posto. Ma anche in questo caso l’idea dell’Inter di chiedere solo un prestito sembra impraticabile.